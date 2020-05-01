حمدي الميرغني مستعطفا رامز جلال: انا حبيبك هبدأ أقول ألفاظ

استعطف الفنان حمدي الميرغني عضو مسرح مصر سابقا، رامز جلال ، قائلا: "أنا حبيبك والله بخاف، يا رامز هبدأ اقول الفاظ".

اقرأ ايضا | لماذا تردي ضيفات رامز جلال بنطلونات وليس فساتين؟

ووقع الفنان حمدى الميرغنى ضحية مقلب « رامز مجنون رسمي »، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.