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فن

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:44 م
حمدي المرغني
حمدي المرغني
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محمد نبيل
في حلقة جديدة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

حمدى المغنى يشارك مع الفنان عادل إمام مسلسله الجديد فلانتينو، كمان يقوم ببطولة مسلسل 2 فى الصندوق مع أس أس. 

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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