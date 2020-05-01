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رياضة

شاهد.. أول تعليق من محمود كهربا بعد ظهوره في رامز مجنون رسمي

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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ميرنا محمود -شيماء عبد السلام

نشر محمود كهربا نجم الأهلي  صورة من استضافته أمس  ببرنامج "رامز مجنون رسمى"عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .


وكتب كهربا: أتمنى تكون الحلقة عجبتكم و كنت ضيف خفيف عليكم يا أحلى جمهور في الدنيا #رامز_مجنون_رسمي


 وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه


ويتم ربط الضيف في كرسي ويتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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