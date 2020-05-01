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توك شو

حمدي الميرغني عن مواطنى السويس: ملوك الكابوريا

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:42 م
حمدي الميرغنى
حمدي الميرغنى
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أسامة علي

دخل الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر سابقا،في وصلة صراخ واستعطاف للفنان رامز جلال واصفا اياه بأفضل ممثل فى الوطن العربى، بعد تعرضه لمقلب رامز مجنون رسمى.


وقال حمدي الميرغني، إن السويس مشهورة بالاسماك والجمبرى، معقبا:" احنا ملوك الكابوريا".


وأصاب الميرغنى الذعر عندما وضع  رامز جلال "كابوريا"له فى صندوق أمامه. 


ووقع الفنان حمدى الميرغنى ضحية مقلب «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


 وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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