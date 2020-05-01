زاهد ومش محتاج للكلام ده.. رد مفاجئ من طبيب الغلابة لمقدم برنامج قلبى اطمأن| فيديو









والتقى الشاب الإماراتي غيث مع الدكتور محمد عبد الغفار مشالي الملقب بــ "طبيب الغلابة"، لتقديم مساعدات طيية وتوفير عيادة اخرى اكبر مجهزة بمعددات حديثه لعلاج المرضى ولكنه رفض بشدة وأصر على البقاء في عيادة البسيطة.









وقال طبيب الغلابة إنه لا يريد الانتقال الي مكان اخر ولكنه متواجد في عيادته الصغيرة لعلاج المرضى البسطاء، وحدد سعر للكشف موحد 10 جنيهات فقط، مؤكدا أنه يشعر بسعادة عارمة وسط هؤلاء البسطاء.





وأضاف الدكتور محمد مشالي، أن والده قبل وفاته اوصاه بالفقراء، ولايريد أموالا او ملابس فاخرة، لانه شخص زاهد والاموال البسيطة تكفيه، مؤكدا انه لا يحتاج إلى عيادة جديدة وبامكانه فتح اخرى ولكنه يفضل هذه العيادة لانها في منطقة شعبية يعالج فيها الغلابة.





وعن مساعدة الشاب الإماراتي غيث بتوفير عيادة مجهزة له فكان الرد مفاجأة : "انا مش محتاج الكلام ده.. ومش هقفل هذه العيادة حتى ان يتوفاني الله"، وطالبه بالذهاب الي الجمعيات الخيرية للتبرع لانها تحتاج.





وشدد على أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى باعمال الخير ومساعدة الفقراء والبسطاء، ويجد في مساعدة للفقراء وعلاج المرضى المحتاجين سعادة لا توصف لهذا السبب لا يريد ان يترك عيادته والانتقال إلى آخرى.





يجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين وتقديم لهم المساعدات الإنسانية.

ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين الناس والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.

كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية، حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

وتتراوح مدة الحلقة الواحدة من 3 دقائق الى 18 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.