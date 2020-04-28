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قلبي أطمأن يتبرع لسيدة تعول 7 أطفال بعد موقفها الإنساني.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:48 م
السيدة لطيفة
السيدة لطيفة
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نورهان رأفت
قدم الشاب الإماراتي غيث حلقة جديدة من برنامج «قلبي اطمأن» من الأردن، حيث التقى بسيدة تدعى لطيفة تعيش في بيت صغير مع أبنائها الـ 7 وتعولهم وهي المسؤولة عن تربيتهم بعد وفاة زوجها.

وقالت السيدة لطيفة الأردنية التي تبلغ من العمر 38 سنة، وهي مسؤولة عن 7 أطفال منهم 5 أطفال أيتام بعد أن توفى والدهم الذي أصيب بالسرطان.

وأوضحت السيدة لطيفة خلال برنامج "قلبي اطمأن"، الذي يذاع علي فضائية أبو ظبي، أن لديها طفلة مريضة في القلب، والمنزل بلا سبل للحياة وليس لديها كهرباء.

وعندما سألها مذيع البرنامج عن مساعدة منها لبعض المساكين والفقراء كنوع من رد الفعل، رددت بعبارات مؤثرة لمقدم البرنامج: "لو معايا دينار أتبرع بيه لأي محتاج لن أتردد، ولن أبخل علي أحد وهذا الدينار الوحيد معي خده لأن هناك من يحتاجه أكثر مني وهو أولى بيه".

وقدم البرنامج مبلغا ماليا للسيدة لطيفة، وكانت في غاية الفرح والتأثر، حيث أنها كانت تتمنى أن تشتري بيت به ماء وكهرباء وسبل الحياة.

ويجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين.

ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» علي مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.

كما عرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

و تتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.
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