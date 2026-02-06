لجنة التحقيق الروسية تحقق بمحاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية

أفاد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، بأن لجنة التحقيق الروسية أعلنت اليوم عن فتح تحقيق رسمي بشأن محاولة اغتيال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، وهو ألكسي فاسيليف، رئيس الاستخبارات العسكرية في الوزارة، مؤكدا أن هذا الحادث يطرح تساؤلات حول كيفية وقوع محاولة الاختيال، لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤولون كبار في الوزارة لمثل هذه العمليات.

وأشار «مشيك» إلى أن المعلومات الروسية الأولية تشير إلى تورط الاستخبارات الأوكرانية في محاولة الاختيال، دون صدور بيان رسمي حتى الآن من الجانب الروسي لتأكيد ذلك، مضيفا أن الكرملين، من جانبه، يؤكد أن الرئيس فلاديمير بوتين يطلع شخصيًا على كافة التقارير المتعلقة بالتحقيق، فيما تعمل السلطات المعنية على جمع ملابسات الحادث لكشف جميع تفاصيله.

وأكد خبراء روس أن هذه العمليات تعكس مدى التوتر المستمر بين موسكو وكييف، وأن محاولات الاستهداف التي طالت جنرالات آخرين خلال سنوات الحرب تشير إلى خطورة الوضع على الأمن العسكري الروسي، وضرورة تعزيز إجراءات الحماية للقيادات العسكرية العليا.