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توك شو

يمتلك ثلاث لغات ويعمل ماسح أحذية.. برنامج قلبي اطمأن يرسم له مستقبلا جديدا.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:38 م
برنامج قلبي اطمأن
برنامج قلبي اطمأن
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نورهان رأفت
استضاف برنامج "قلبي أطمأن" والذي يعرض على فضائية أبو ظبي في شهر رمضان، ضيف حلقتها من العراق، وهو ماسح أحذية مسن يبلغ عمره 56 عاما ،في أحد الشوارع.

وتظاهر مقدم البرنامج وهو شاب يدعي "غيث"، أنه لا يملك ثمن مسح حذائه ولا يمتلك أموالا، ولكن الرجل العجوز قال له " أمسحهالك علي عيني ورأسي".

وأوضح الرجل العجوز متأثرا  أنه يمتلك ثلاث أطفال، ويجب أن يعمل حتي يستطيع توفير مستلزمات الدراسة لهم .

وتابع : أعرف ثلاث لغات الكردي والعربي والدنماركي، وكنت قبل أربع سنوات أعمل في الدنمارك.

وتقدمت أسره البرنامج بمبلغ مالي للرجل ماسح الأحذيه ليبدأ في عمل جديد، حيث قال مقدم البرنامج له " حلاوة العطاء أحلي من حلاوة الأخذ".




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