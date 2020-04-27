قلبي اطمأن.. برنامج إماراتي يعمل على مساعدة المحتاجين

قلبي اطمأن أحد أهم البرامج الخيرية في السنوات الثلاث الأخيرة حيث عُرض رسميًا لأول مرة في 13 مايو 2018، و حقق نسبَ مشاهدةٍ وتفاعلاتٍ عالية حيث يقوم على مساعدة المحتاجين من خلال البرنامج.





ويجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين .





ويهدف برنامج قلبي اطمأن علي مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين المسلمين والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.





كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.





و تتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.





ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول علي عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.





زيعرض البرنامج علي قناة ابوظبي في في المواعيد التالية :





- الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.





- و الخامسة بتوقيت السعودية، و ليبيا ولبنان.





- و الثالثة عصرا بتوقيت تونس، و الجزائر.





- و السادسة مساءا بتوقيت الإمارات.