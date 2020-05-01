حامد الشراب يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته: كل سنة وانتى معايا

احتفل الفنان حامد الشراب، نجم مسرح مصر، بعيد ميلاد زوجته بنشر صور عبر حسابه على "انستجرام".





ونشر "حامد"، صورة، جمعته بابنه ادم وزوجته، وعلق قائلًا: "كل سنة وانتى طيبة يا عسل انت يا روحى وحياتى كلها وكل سنة وانتى معايا"









وتابع "اول عيد ميلاد ليكى وادم معانا و السنة اللى جاية يقولك هو كل سنة وانتى طيبة ❤️❤️ ❤️ بحبك ❤️".





وكان حامد الشراب قد أعلن مؤخرا قدوم مولوده الأول ادم، وذلك بعد عام من زواجه.









يذكر أن آخر أعمال حامد الشراب مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ.























