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فن

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:28 م
المخرج بيتر ميمى
المخرج بيتر ميمى
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محمد بدران
شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار مجموعة صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس تصوير  مسلسل الاختيار.

وعلق بيتر ميمي على الصورة قائلا: "‏لقد هرمنا #الاختيار ".

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار، حيث يجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

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لقد هرمنا #الاختيار

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