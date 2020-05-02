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محافظات

انطلاق مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" بثقافة أسوان

السبت 02/مايو/2020 - 05:16 ص
خليك فى البيت الثقافة
خليك فى البيت الثقافة بين إيديك
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شاذلى عبد الفتاح
ضمن مبادرة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وفى هذا الإطار يقوم فرع أسوان ببث الفعاليات أونلاين على صفحة الفرع الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى " الفيسبوك " وقناة أسوان الثقافية الخاصة بالفرع حيث من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى اليوم الثامن والعشرين من رمضان المبارك .

وتشهد الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة تهتم بجميع الفئات العمرية وهى محاضرات ، وورش فنية لتدوير مخلفات البيئة ، بجانب ورش فنية ومشغولات يدوية وحكى لذوى الإحتياجات الخاصة  . 

هذا بالإضافة إلى تنظسم مسابقة ثقافية بعنوان "فواتيس"، ومسابقة فنية أخرى " أصنع بنفسك"، وكذا ورش تدريب فن التمثيل المسرحى ، وأيضًا أمسيات شعرية ، وعروض موسيقى عربية ، علاوة على عروض فنون شعبية ، وعروض كورال أطفال ، وعروض إنشاءد دينى ، فضلًا عن عروض مسرحية "أرشيفية"، وورش حكى للمأثورات الشعبية الرمضانية بمصر ودول إفريقيا. 

وبالتوازى مع ذلك سيتم خلال الشهر الفضيل تنظيم معارض فنون تشكيلية لفنانى أسوان ، وجولة داخل متحف العقاد ، مع تنظيم لقاءات مفتوحة وحوارات بعنوان " أنت تسأل والثقافة تجيب" عن الإجراءات الوقائية لتفادى الإصابة بمرض كورونا ، وأيضًا ورش تصنيع عرائس .

هذا وقد بدأت الفعاليات بقصر ثقافة أسوان بتنظيم ورشة فنية عمل فانوس رمضان لذوى الإحتياجات الخاصة تدريب عبير الصاوى بإستخدام ورق الفوم والعلب الفارغة والشمع ، إلى جانب ورشة حكى بعنوان "العادات والتقاليد الرمضانية بمصر" للباحثة منى صبرى بأطلس للمأثورات الشعبية ، ومحاضرة "رمضان بين الطاعات والواجبات" ألقاها حسن عبد السيد .

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