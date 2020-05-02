AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مورينيو يكشف عن مباراة تسببت في بكائه

السبت 02/مايو/2020 - 09:13 ص
مورينيو
مورينيو
Advertisements
إسراء أشرف
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن المباراة الوحيدة التي تسببت في بكائه، خلال مسيرته التدريبية.

وقال مورينيو في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليلة إقصائنا من بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2012 مع ريال مدريد، بركلات الترجيح هي المرة الوحيدة التي بكيت فيها بسبب خسارة طوال مسيرتي كمدرب".

وتابع: " أتذكرها جيدًا أنا وأيتور كارانكا مساعدي وقفنا أمام منزلي في السيارة وكنت أبكي".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأننا كنا الأفضل في أوروبا في ذلك الموسم".

وأتم: "هذه هي كرة القدم، ونحن كنا نملك كريستيانو رونالدو وكاكا، وسيرجيو راموس، 3 عمالقة في كرة القدم، ولا يوجد شك في ذلك، لكنهم بشر في النهاية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو.. عقل أوروبي في جسد مصري

مورينيو يدافع عن داير.. ويكشف موقف لوريس من مباراة بيرنلي

توتنهام الجريح في ضيافة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

توتنهام يبحث عن التأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب لايبزيج

موعد مباراة لايبزيج ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: لدينا أطفال ورضع مصابين بفيروس كورونا بسبب إهمال الأهالي

كثيرون بيننا.. هؤلاء حذرنا الله تعالى من سماع كلامهم واتباعهم في الدنيا

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف أسرار زواجه من هنا شيحة.. أيتن عامر تورط أحمد مجدي بحملها

يقلل من ثوابها.. الإفتاء تصحح خطأ منتشرا في إخراج الزكاة.. فيديو

لم تكن واحدة.. على جمعة يكشف عن الرؤية الأولى لسيدنا يوسف ومن أفشاها لإخوته

يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك وتفوز بمحبة الله .. كل هذا بـ آية قرآنية

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

منافس الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين بينهم هدف الزمالك.. تفاصيل

حكايات رمضانية.. رفض الإفطار فأنصفته عدالة السماء.. أحمد حسن ينقذ مصر من عش الدبابير وينعش حلم الـ80 مليون

هشام حنفي: 3 ناشئين قادرون على تعويض غياب فتحي في الأهلي..فيديو

لا أستطيع العيش بدون رونالدو.. مارسيلو ساخرا: وقعت لـ يوفنتوس قبل عامين

مورينيو يكشف عن مباراة تسببت في بكائه

هشام حنفي: رشحت مصطفى محمد للأهلي قبل انضمامه للزمالك..فيديو

هشام حنفى: مانويل جوزيه دخل في مشادة مع الحضري خلال معسكر بالبرتغال ورفض عودته على نفس الطائرة

لوكاس فاسكيز محذرًا برشلونة: ريال مدريد سيفوز بالليجا

شباب أهلي دبي يفاوض كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي

ميرور الإنجليزية: ليفربول لن ينوي دخول سوق الانتقالات لأسباب مادية

المقاصة: لم نطلب إلغاء الدوري.. وملتزمون بأي قرار للدولة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد