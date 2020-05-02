مورينيو يكشف عن مباراة تسببت في بكائه

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن المباراة الوحيدة التي تسببت في بكائه، خلال مسيرته التدريبية.
وقال مورينيو في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليلة إقصائنا من بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2012 مع ريال مدريد، بركلات الترجيح هي المرة الوحيدة التي بكيت فيها بسبب خسارة طوال مسيرتي كمدرب".
وتابع: " أتذكرها جيدًا أنا وأيتور كارانكا مساعدي وقفنا أمام منزلي في السيارة وكنت أبكي".
وأضاف: "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأننا كنا الأفضل في أوروبا في ذلك الموسم".
وأتم: "هذه هي كرة القدم، ونحن كنا نملك كريستيانو رونالدو وكاكا، وسيرجيو راموس، 3 عمالقة في كرة القدم، ولا يوجد شك في ذلك، لكنهم بشر في النهاية".