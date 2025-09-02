الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الاثنين، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

صراعات وتحديات

تُقام فعاليات المؤتمر في من الأول وحتى الثالث من سبتمبر الجاري، تحت شعار "صراعات وتحديات"، حيث شارك في اليوم الافتتاحي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

وألقى الأب المطران الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "حياة الشركة داخل الأسرة"، كما قدم وفيق رمزي محاضرة اليوم الأول حول "الصراعات والتحديات داخل الأسرة"، أعقبتها مجموعات العمل، وعرض ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة.