أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي.. لا تغفلها حتى نهاية ربيع الأول
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ميرنا رزق

افتتح  نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الاثنين، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

صراعات وتحديات

تُقام فعاليات المؤتمر في من الأول وحتى الثالث من سبتمبر الجاري، تحت شعار "صراعات وتحديات"، حيث شارك في اليوم الافتتاحي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

وألقى الأب المطران الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "حياة الشركة داخل الأسرة"، كما قدم وفيق رمزي محاضرة اليوم الأول حول "الصراعات والتحديات داخل الأسرة"، أعقبتها مجموعات العمل، وعرض ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة.

الأنبا باسيليوس الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك

