منع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، واستعراض موقف الفيضان للعام المائى الحالى، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالى.

وأكد سويلم قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات المائية بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما أكد قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة، بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية فى التعامل مع جميع المتغيرات فى الطلب على المياه.

كما أكد متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة على مدار العام.

وأشار إلى متابعة إدارات توزيع المياه لمدى التزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الرى ومياه الشرب.

وشدد على قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه ومراقبة مناسيب الترع على مدار الساعة بما يحقق التصرفات المطلوبة لجميع الأغراض، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع، والتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.