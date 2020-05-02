النمسا تخفف قيود الإغلاق.. والمواطنون ينطلقون إلى الشوارع وصالونات التجميل.. صور

تخلت النمسا عن القيود المفروضة على الحركة تمامًابسبب جائحة كورونا، بعد أن أعلن وزير الصحة العامة رودولف أنشوبير عن خارطة طريق للإغلاق لشهر مايو ، في وقت سابق من هذا الأسبوع.





وخففت النمسا الحجر الصحي في وقت مبكر ، حيث سمح بفتح متاجر صغيرة في منتصف أبريل ، والتي تم توسيعها لتشمل صالونات التجميل هذا الشهر.





على الرغم من أن النمساويين يتمتعون الآن بحرية التجول في مدنهم وبلداتهم ، إلا أنهم لن يتمكنوا من تناول الطعام في المطاعم حتى 15 مايو، الا على مسافة آمنة.





وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الأمة الأوروبية أبلغت باستمرار عن أقل من 100 حالة إصابة بالفيروس كورونا يوميًا ، بالاضافة إلى 542 حالة وفاة فقط منذ بدء تفشي المرض.





كما اعيد فتح محلات مصففي الشعر والتي ارتادها النمساويون، إلا أن كلا من العميل والمصفف يرتديان أقنعة واقية في سالزبورج، بالنمسا في 2 مايو 2020.



