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محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: التعايش واتخاذ الإجراءات الوقائية حلول مواجهة كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قال المهندس احمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية، أن الحكومة تعمل على أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر المبارك بداية لإعادة الحياة تدريجيا، مؤكدا أنه في الوقت نفسه ستكون هناك اجراءات واضحة للوقاية من الفيروس.

 وأشار أن الحكومة سمحت مع بداية رمضان للمحال والمراكز التجاريه بالعمل طوال أيام الاسبوع، كما سمحت للمطاعم بدخول الزبائن لشراء الطلبات مع خدمة توصيل الطعام للمنازل، لأن شهر رمضان له طقوس وخصوصيه عند المصريين، ولكنها في الوقت نفسه اكدت على اهميه اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية حفاظا على حياة الناس وتجنبا للمرض والعدوى.

 وحول ارتفاع الأعداد اليوميه، اكد رئيس غرفة الإسماعيلية أنه يجب على الجميع أن يتعامل مع المرض على أنه وباء ، وأن فرص انتهاء الوباء ، على مستوى العالم وليس مصر فقط لا يوجد له جدول زمني أو تاريخ محدد ، لذلك فكرة التعايش هي ما تشغل كل دول العالم الآن ، لذلك بدأت دول كثيرة تتخذ اجراءات التعايش مع الفيروس حتى لا تتوقف الحياة ويتأثر الاقتصاد .

 وأفاد أن المسئوليه فرديه قبل ان تكون جماعية ، ولمساعدة الحكومة على إعادة الحياة بشكل تدريجي بعد عيد الفطر ، خاصة وهناك منشآت تجاريه كثيرة تأثرت من الغلق التام ، لابد من الإعلان من الآن عن اجراءات واضحه وارشادات لاتبعها في كل مكان للوقايه من الفيروس، ونظرة العالم في المرحلة القادمه ستتحول من الأرقام ، إلى كيف تطبق الدول الاجراءات الوقائية ؟ وكيف يحافظ المواطن نفسه على تجنب المرض والحفاظ على نفسه والمجتمع؟
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