بالجينز.. نوال الزغبي تتألق بمنزلها في آخر ظهور

وكتبت نوال علي الصورة " Don't forget to be grateful for what you have"





وواخر اعمال نوال الزغبي أغنية "إتحاربت" لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق،التي حققت نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "اليوتيوب".





"اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان.



