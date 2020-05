بالجينز.. نوال الزغبي تتألق بمنزلها في آخر ظهور

نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .





وظهرت نوال بأطلالة انيقة من الكاجول بجاكت جينز وتي شيرت وبنطلون بشرائط ملونة من الجانب ، وتألقت نوال في منزلها بمكياج بسيط وتسريحتها المعتادة مع هاف بوت اسود





وكتبت نوال علي الصورة " Don't forget to be grateful for what you have"







وواخر اعمال نوال الزغبي أغنية "إتحاربت" لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق،التي حققت نجاح كبير جدًا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على "اليوتيوب".

"اتحاربت" غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان، ورتم جيتار شريف فهمي واصلان.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.