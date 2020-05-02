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١.٥ مليار جنيه رصدتها الدولة لـ دعم العمالة غير المنتظمة.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:32 م
منحة العمالة الغير
منحة العمالة الغير المنتظمة - أرشيفية
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شيرين عادل
 قال الدكتور  مصطفى أبو زيد ، مديرمركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ، إن العمالة بكافة أشكالها المنتظمة أو غير ذلك يعدان وقود الإنتاج للإقتصاد المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتزامن مع الخطط التنموية الشاملة . 
 
وأوضح  مديرمركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية  خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز   أن  تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الإقتصادى منح الدولة المصرية القدرة المالية التى أتاحت لها صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بتكلفة ١.٥ مليار جنيه 

 وأشار الدكتور  مصطفى أبو زيد أن دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا  يشكل دعما معنوى لهذه الفئة من العمالة . 

واشار الدكتور  مصطفى أبو زيد   إلى أن  مساندة الدولة للعمالة غير المنتظمة فى أزمة فيروس كورونا تنقل إليهم شعورا بعوائد التنمية التى تم تحقيقها  من خلال تنفيذ  برنامج الإصلاح لمصر خلال السنوات الماضية . 
 
وأكد أن الدولة  حريصة كل الحرص على دعم كافة الفئات المتضررة من أزمة  فيروس كورونا .
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