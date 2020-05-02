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أخبار العالم

الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4295 مصابا و459 حالة وفاة

السبت 02/مايو/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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أ ش أ

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر اليوم /السبت/ ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 4 ألاف و295 حالة إصابة، و459 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه جرى تسجيل 141 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 1872 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية (البليدة) التي تبعد عن (الجزائر) العاصمة 36 كيلو مترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.
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