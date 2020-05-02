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منوعات

بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها

السبت 02/مايو/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت الحكومة البريطانية إجراءات رفع القيود على المواطنين بالتدريج منذ فترة و لكنها في الأيام الماضية أعلنت أنها ستبدأ رفع القيود نهائيا في شهر مايو ، و حددت بعض المعايير التي ستسير عليها الحياة في الفترة القادمة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحكومة أعلنت في الفترة الماضية خارطة طريق لعودة الحياة مرة آخرى ىو إنهاء إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا . 

حددت الحكومة أن شهر مايو سيكون البداية الحقيقية لإعادة فتح المحلات التجارية و المولات و الأسواق  مع مراعاة بعض التعليمات في التباعد الإجتماعي بين المواطنين منع إنتقال الفيروس . 

أعلنت الحكومة تلك التعليمات التي سيتبعها المواطنين في المرحلة القادمة ، والتي سنعرضها في السطور التالية : 

- إعادة فتح المولات التجارية مرة آخرى و لكن يجب ترك مسافة متر بين كل شخص حفاظا على سلامة الجميع . 
- تضمنت الإجراءات إعادة فتح المطارات و تسيير الرحلات الجوية و لكن بعغد الكشف على المسافرين و إخضاعهم للفحوصات الطبية . 
-عودة الدوري الانجليزي مرة آخرى و لكن بدون جماهير ، و قد تم تحديد يوم 16 مايو بداية العودة . 
-تسيير القطارات في مواعيد محددة و بعدد مقاعد محددة لا يمكن تعديها . 

بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها
بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها
بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها
بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها
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