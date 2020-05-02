بريطانيا تتخذ إجراءات استعدادا لإنهاء حالة الإغلاق .. تعرف عليها





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحكومة أعلنت في الفترة الماضية خارطة طريق لعودة الحياة مرة آخرى ىو إنهاء إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا .





حددت الحكومة أن شهر مايو سيكون البداية الحقيقية لإعادة فتح المحلات التجارية و المولات و الأسواق مع مراعاة بعض التعليمات في التباعد الإجتماعي بين المواطنين منع إنتقال الفيروس .





أعلنت الحكومة تلك التعليمات التي سيتبعها المواطنين في المرحلة القادمة ، والتي سنعرضها في السطور التالية :





- إعادة فتح المولات التجارية مرة آخرى و لكن يجب ترك مسافة متر بين كل شخص حفاظا على سلامة الجميع .

- تضمنت الإجراءات إعادة فتح المطارات و تسيير الرحلات الجوية و لكن بعغد الكشف على المسافرين و إخضاعهم للفحوصات الطبية .

-عودة الدوري الانجليزي مرة آخرى و لكن بدون جماهير ، و قد تم تحديد يوم 16 مايو بداية العودة .

-تسيير القطارات في مواعيد محددة و بعدد مقاعد محددة لا يمكن تعديها .





بدأت الحكومة البريطانية إجراءات رفع القيود على المواطنين بالتدريج منذ فترة و لكنها في الأيام الماضية أعلنت أنها ستبدأ رفع القيود نهائيا في شهر مايو ، و حددت بعض المعايير التي ستسير عليها الحياة في الفترة القادمة .