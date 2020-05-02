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دار الافتاء توضح كيفية تعويض إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:32 م
الشيخ خالد عمران
الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أسامة علي

أوضح الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية تعويض أقامة موائد الرحمن بعد منعها خلال شهر رمضان كإجراء احترازى للسيطرة على تفشى وباء فيروس كورونا.

وأوضح عمران خلال استضافته ببرنامج "فتاوى" المذاع عبر  فضائية "اكسترا" يمكن للذين كانوا يفطرون الصائمين بموائد الرحمن، تغليف الطعام وتوزيعه، أو شراء الوجبات الجافة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إو إرسال الوجبات للجمعيات الخيرية المعتمدة لتوزعه بمعرفتها.

 

وتابع أمين الفتوى، أن إقامة موائد الرحمن شكل اجتماعى حسن يحرص عليه المواطنين، ورمضان هذا العام فرصة لاثبات صدق وحسن نية الراجين ثواب الله من خلال أفطار الصائمين.

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ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،الذين كانوا يقيمون الموائد إلى متابعة أفطار الصائمين من خلال الطرق السابق الإشارة لها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

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