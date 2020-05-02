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فن

بالزى العسكرى.. محمد رجب يؤدى التحية العسكرية لشهداء الوطن

السبت 02/مايو/2020 - 08:11 م
محمد رجب
محمد رجب
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رجب صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " وهو بالزى العسكرى ويؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.

وعلق رجب على الصورة قائلًا "حيوهم اينما كنتم هؤلاء أستشهدوا من اجل سلامتكم اللهم ارحم شهداء الوطن وانتقم لهم من يد الخسه والغدر"

يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت الخميس الماضي بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.

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