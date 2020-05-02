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مرأة

بـ الأسود المطرز.. إنجى المقدم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 10:11 م
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجى المقدم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وظهرت بها إنجى المقدم، ببنطال كلاسيك أسود، ومرتديه معه بلوزة ناعمة باللون الأسود المطرز الذى يبرز عن جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إنجى المقدم فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البيج الفاتح.

وتركت شعرها البنى منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الذهبى
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