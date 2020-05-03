رئيس شركة المقاولون العرب: انتهاء تطوير ميدان التحرير خلال أسبوعين.. فيديو

واوضح أن أعمال التطوير تم تصميمها على أن تمثل التراث والتاريخ المصري، وتضم نماذج أصلية تمثل التاريخ العظيم لهذا البلد، وتم استقدام 4 تماثيل لكباش من المخازن لوضعها في الميدان بعد أن تم ترميمهم.





وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه يراهن على وعي الشعب الذي لن يشوه تماثيل أصلية وتاريخ وطنه وبلده، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تأمين مستمر لهذه الآثار الهامة التي تم وضعها في الميدان.









واشار الي أنه تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين تلك الآثار الهامة الموجودة في ميدان التحرير بعد افتتاحه في حلته الجديدة.