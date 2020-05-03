رئيس شركة المقاولون العرب: انتهاء تطوير ميدان التحرير خلال أسبوعين.. فيديو

قال محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن ميدان التحرير له طبيعة خاصة، والمقصود من أعمال التطوير التي تجرى به أن يكون رمزا للبلد ولا يقل عن باقي الميادين الهامة في العالم.
واوضح أن أعمال التطوير تم تصميمها على أن تمثل التراث والتاريخ المصري، وتضم نماذج أصلية تمثل التاريخ العظيم لهذا البلد، وتم استقدام 4 تماثيل لكباش من المخازن لوضعها في الميدان بعد أن تم ترميمهم.
وأضاف محسن صلاح خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المسلة التي تم وضعها حقيقة، والإضاءة الحالية مؤقتة، لأن الإضاءة الحقيقية سيتم الانتهاء منها في نهاية أعمال التطوير، مشيرا إلى أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء بشكل كامل منها وبعدها سيتم افتتاح الميدان.
وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه يراهن على وعي الشعب الذي لن يشوه تماثيل أصلية وتاريخ وطنه وبلده، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تأمين مستمر لهذه الآثار الهامة التي تم وضعها في الميدان.
واشار الي أنه تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين تلك الآثار الهامة الموجودة في ميدان التحرير بعد افتتاحه في حلته الجديدة.