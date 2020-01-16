رئيس شركة المقاولون العرب: التواجد المصري في الأسواق الأفريقية مهم جدا ..فيديو

قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة نفذت معظم سفارات مصر في الدول الأفريقية.





وأضاف صلاح، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أنه يتم تصميم مباني السفارات المصرية على طراز فرعوني يعبر عن الحضارة المصرية.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات داخل أفريقيا، منها مطارات وكباري.





وأكد محسن صلاح، أن التواجد المصري في الأسواق الأفريقية مهم جدا، مشيرا إلى أنه لا يجب على الشركات أن تحقق أرباحا في بداية عملها داخل الأسواق الأفريقية.



