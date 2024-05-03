محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير في مدينة الشيخ زويد

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المسجد الكبير في مدينة الشيخ زويد، اليوم الجمعة، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

حضر الافتتاح، كل من، الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الشيخ خالد عبد العزيز مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنىً ومعنىً؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1-7-2023 م حتى تاريخه 942 مسجدًا، منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و208 مساجد صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3-5-2024، 11964 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و269 مليون جنيه.