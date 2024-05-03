عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يعود لطريق الانتصارات بالدوري من بوابة زد

المقاولون العرب
المقاولون العرب

نجح فريق المقاولون العرب في العودة لسكة الانتصارات في الدوري عد الفوز على زد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21.

ويعد انتصار المقاولون الأول مع معتمد جمال المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة 20، والسقوط أمام بيراميدز بثنائية نظيفة وبلدية المحلة بذات النتيجة في الأسبوعين العاشر والثامن عشر على الترتيب.

سجل عمار حمدى هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى، وتعرض محمد إسماعيل مدافع زد للطرد في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد إعاقته لمهاجم الذئاب على حدود منطقة الـ18.

ترتيب المقاولون وزد في الدوري

بهذه النتيجة يحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يقبع المقاولون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .

تشكيل زد أمام المقاولون

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.
خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

تشكيل المقاولون أمام زد
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أمير عابد.
خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب - أحمد الشيمي.
خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

بدءا من السبت.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول مكة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| السجون الكيني يحصد المركز الخامس بالفوز على ليتو الكاميروني

وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر يلا كامب في مدينة دهب .. صور

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

الاتحاد يتقدم على بلدية المحلة في الشوط الأول بالدوري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مصنع الكحول الإثيوبي يحصد المركز السابع

بطولة إفريقيا للطائرة| سوكوسيم السنغالي يحصد المركز التاسع بالفوز على مشعل بجاية الجزائري

ترشيحاتنا

عمر كمال: الناس انتقدت تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية.. وسابوا ابن خالد النبوي

فوزي لقجع: دعمنا ملف مصر في أمم إفريقيا 2019 وهاني أبوريدة صديقي

عمر كمال يفجر مفاجأة عن سبب رفضه الظهور مع رامز جلال

إجابات غامضة من انشيلوتي على تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية

تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ