المقاولون العرب يعود لطريق الانتصارات بالدوري من بوابة زد

نجح فريق المقاولون العرب في العودة لسكة الانتصارات في الدوري عد الفوز على زد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21.

ويعد انتصار المقاولون الأول مع معتمد جمال المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة 20، والسقوط أمام بيراميدز بثنائية نظيفة وبلدية المحلة بذات النتيجة في الأسبوعين العاشر والثامن عشر على الترتيب.

سجل عمار حمدى هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى، وتعرض محمد إسماعيل مدافع زد للطرد في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد إعاقته لمهاجم الذئاب على حدود منطقة الـ18.

ترتيب المقاولون وزد في الدوري

بهذه النتيجة يحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يقبع المقاولون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .

تشكيل زد أمام المقاولون

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

تشكيل المقاولون أمام زد

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أمير عابد.

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب - أحمد الشيمي.

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم.