الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية.









وعلى الفور تم إستهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع "۱۸" عنصر وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوة معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.





يأتي هذا استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الإقتصادية.