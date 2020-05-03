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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الأحد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:01 ص
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاحد
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آمنة عبد العظيم
سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2020.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.25 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنك كريدى أجريكول عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الإماراتى 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
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