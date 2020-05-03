غرفة كفر الشيخ تطلق خدمة استخراج البطاقة الضريبية الأسبوع المقبل





تستعد الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، بتحديث مكن الإرشاد الضريبى بالغرفة وإضافة مهمة عمل أخرى وهى استخراج البطاقة الضربيية.



وأضاف حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الخدمة ستبدأ الأسبوع القادم، وذلك بناء على اتفاق مسبق بين الغرفة ومصلحة الضرائب العامة.



وقال عبد الغفار إنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم إطلاق الخدمة الخاصة باستخراج البطاقة الضربيية بالغرفة لتسهيل عمل التجارة، إضافة إلى أن مركز الإرشاد الضريبى بالغرفة يقدم الخدمة للتجار مجانا وبدون أى مقابل.



ولفت إلى أنها من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة المصرية بتنفيذ آليات التحول الرقمى، حيث يعد هذا البند أحد البنود المهمة طبقًا لرؤية مصر لعام 2030.



وأشار إلى أنه بدءا من هذا الموسم أصبحت شركات الأشخاص ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.



وأعلن عن استلام الإقرارات داخل مكتب الإرشاد الضريبيى بالغرفة التجارية معربًا عن أمله فى المساهمة فى المشاركة فى تنمية الدولة والعمل بخطى ثابتة وفعالة فى سبيل تحقيق الرقى والتقدم الاقتصادى والاجتماعى.

