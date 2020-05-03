بينهم 64 غير مواطنين.. عمان تسجل 85 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان اليوم، الأحد، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أوضحت وزار الصحة العمانية أن الحالات الجديدة تشمل 21 حالة لعمانيين و64 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات منذ تفشي الفيروس في البلاد 2568 حالة.





وأوضحت الصحة العمانية أن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 12 حالة.





وأشارت الوزارة العمانية إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 750 حالة.





وفي وقت سابق، أعلنت عمان أنها لم تدخل بعد في مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الصحة العماني إنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ محدد للوصول للذروة، مشيرًا إلى أن الدول تعلن عن الذروة في حالات انحسار الحالات.





وأضاف أنه لا توجد مؤشرات إلى الآن للوصول إلى درجة الانحسار في أيام عيد الفطر المبارك.





وتابع الوزير العماني بالقول إن الفيروس محير للعلماء، والكثير من المنشورات العملية يقول إنه ربما تحصل موجة أخرى في موسم الانفلونزا.