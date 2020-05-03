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فن

هند عبد الحليم وأسماء جلال تبهران جمهورهما بتقليد مشهد للراحل طلعت زكريا.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:09 م
اسماء جلال
اسماء جلال
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سيد احمد
نشرت الفنانة هند عبد الحليم فيديو لها مع الفنانة أسماء جلال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

وظهرت هند عبد الحليم وأسماء جلال فى الفيديو وهما تقلدان مشهدا للفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم "قصة الحي الشعبي".

وحاز الفيديو على إعجابعدد  كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
جامد جدا - ايه الحلوه دى - مشاء الله 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

@hendabdelhaliim

باين عليه تايه اه 😏 ##حكايات_بنات ##quarantine I miss those days @asmaa_galal

♬ original sound - yassminesherif1
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