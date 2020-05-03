AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور

الأحد 03/مايو/2020 - 03:48 م
يارا
يارا
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال مميزة.

وعلقت على الصورة قائلة "بعد شهر في الحجر المنزلي أو أكثر".

وتألقت يارا بإطلالة صيفية، مرتدية تي شيرت باللون الأسود يحمل الرسومات من الأمام، مع بنطال باللون البني الشمواه، ونسقت مع الإطلالة حذاء رياضي باللون الأسود الأنيق.

واعتمدت في ظهورها البسيط على تسريحة شعر غير مكلفة فظهرت بالكحكة، كما استغنت عن ارتداء الإكسسوارات.

كما تخلت يارا عن وضع المكياج، ففضلت الظهور بالشكل الجمالي الطبيعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي

بـ مكياج ناعم.. يارا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

إطلالة ناعمة.. يارا تفاجئ متابعيها بصورة من منزلها

بنظارة بمبي ومكياج ناعم.. ميساء مغربي تبهر متابعيها من دبي

بعقد طويل جدا.. يارا تتألق بإطلالة أنيقة وغريبة.. شاهد

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي للعزل.. تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق اندلع داخل كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية

عبد العال يحيل بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ للجنة العامة

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس