بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال مميزة.





وعلقت على الصورة قائلة "بعد شهر في الحجر المنزلي أو أكثر".





وتألقت يارا بإطلالة صيفية، مرتدية تي شيرت باللون الأسود يحمل الرسومات من الأمام، مع بنطال باللون البني الشمواه، ونسقت مع الإطلالة حذاء رياضي باللون الأسود الأنيق.





واعتمدت في ظهورها البسيط على تسريحة شعر غير مكلفة فظهرت بالكحكة، كما استغنت عن ارتداء الإكسسوارات.





كما تخلت يارا عن وضع المكياج، ففضلت الظهور بالشكل الجمالي الطبيعي.



