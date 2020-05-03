AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. لمن تعطى زكاة الفطر؟

الأحد 03/مايو/2020 - 10:58 م
علاج كورونا
علاج كورونا
Advertisements
ايمان عبداللطيف

مصارف الزكاة هي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر هي التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.


واستشهدت بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في صحيحه.


ولمزيد من التفاصيل حول لمن تعطى زكاة الفطر؟ تابعوا الفيديوجراف التالي: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول يوم من شهر رمضان

قيمة زكاة الفطر 2020 .. أحكامها والمستحقون لها .. وآخر موعد لها

زكاة الفطر .. 10 معلومات يجب عليك معرفتها قبل انتهاء موعد إخراجها

قيمة زكاة الفطر .. وهل يجوز إخراجها مالا أم يلزم صاع شعير

ترشيحاتنا

تعليق نبيل الحلفاوي على مشاركة عادل إمام في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق

بسبب كورونا.. خالد الغندور يطالب الأهلي بإصدار تعهد من أجل عودة الدوري

أخبار النادي الأهلي.. رحيل نجوم الأحمر.. خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. موقف مباراتي الزمالك في أفريقيا

شاهد لحظة كشف هشام سليم عن تحول ابنته لذكر

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

عفريت البحر.. السمكة الأكثر قبحا ورعبا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد