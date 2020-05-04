أطباء عزل قها: لازم نبقي إيد واحدة في مواجهة كورونا

وجه أطباء مستشفى قها لعزل مصابي كورونا نصيحة جديدة للمواطنين في إطار الدور التوعوي له في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد أطباء المستشفى عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أن المسؤولية المجتمعية واجبنا جميعا والكل يجب أن يكون يد واحدة لمكافحة انتقال العدوى بكورونا".





وناشد الأطباء في رسالتهم الشباب بالبدء في توعية جيرانه في الشارع والمواصلات حيث يجب أن يتم توعية الناس لأن المرحلة تتطلب أن نكون جميعا يد واحدة ليحفظ الله مصر وأهلها.





وكانت مستشفى قها للحجر الصحي، أعلنت عن خروج حالة جديدة من العزل الصحى، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى الى 125 حالة.





وقال الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 125 شخصا.





وأضاف أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأوضح أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.





واكد أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.