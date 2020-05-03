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محافظات

محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:16 م
محافظ قنا يكرم عدد
محافظ قنا يكرم عدد من العاملين بالاسعاف لجهودهم
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يوسف رجب

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدد من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية بقنا، لجهودهم في نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى أماكن تلقى  العلاج المخصصة لهم  وذلك في إطار أداء رسالتهم الطبية السامية كخط دفاع أول ضد فيروس كورونا المستجد.

وجه الداودي، تحية إعزاز وتقدير لمجهوداتهم المبذولة وتفانيهم في أداء واجبهم في نقل من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

أكد محافظ قنا، بأن العاملين بقطاع الصحة هم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التقدير والاحترام.

وأشار محافظ قنا، إلي دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الاطقم الطبية.

و أضاف محافظ قنا، بأن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما يقومون به خلال هذه المرحلة.

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محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
محافظ قنا يكرم العاملين بالإسعاف لجهودهم في نقل مصابي كورونا
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