طور موهبته لدرجة إنه بيوقف ودنه .. الجمهور يشيد بـ أحمد زاهر في البرنس .. شاهد





علق الجمهور على الفيديو قائلين :"احمد زاهر طور موهبته لدرجة انه بقا يوقف ودانه"، ذلك بجانب العديد من التعليقات الأخرى التي اشاد الجمهور من خلالها بإدائه المميز.





يذكر أن تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.