AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طور موهبته لدرجة إنه بيوقف ودنه .. الجمهور يشيد بـ أحمد زاهر في البرنس .. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:24 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
Advertisements
آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع للفنان أحمد زاهر، من مسلسله الجديد "البرنس" الذي يخوض به الموسم الرمضاني الحالي 2020، بطولة الفنان محمد رمضان.

علق الجمهور على الفيديو قائلين :"احمد زاهر طور موهبته لدرجة انه بقا يوقف ودانه"، ذلك بجانب العديد من التعليقات الأخرى التي اشاد الجمهور من خلالها بإدائه المميز.

يذكر أن تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر: سعيد بنجاح مسلسل البرنس

درة تهنئ نور على دورها في البرنس

هيفضل الحب موجود بين الأخوات مهما حصل ... نور من مسلسل البرنس

ابعد عن علا.. نور تهنئ أحمد زاهر بعيد ميلاده.. شاهد

نور توجه رسالة لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده.. شاهد

نور تكشف عن صعوبات شخصية علا في البرنس

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

فى عيد ميلاد ميريام فارس.. عمرها الحقيقى ومحطات مشوارها الفنى

قرار جديد من نادي سموحة

بعد أنباء طلاقهما.. شاهد أغرب إطلالات هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي.. صور

هبة العوضي تكشف حقيقة طلاقها من أحمد المحمدي وحصول اللاعب على الجنسية الإنجليزية

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

AdvertisementS

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا مع ظهور نجم الثريا في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

بـ الشيفون المنقط.. لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو