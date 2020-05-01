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فن

أحمد زاهر: جميع مشاهدي في البرنس "ماستر سين" وشخصية فتحي استفزت الجمهور

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
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شروق ابراهيم
قال الفنان أحمد زاهر أنه تلقى ردود أفعال قوية على دور " فتحي" في مسلسل البرنس الذي ينافس من خلاله في موسم السباق الرمضاني 2020. 

وأضاف زاهر في تصريح خاص لـ صدى البلد :" دور فتحي في مسلسل البرنس اثار ضجة والناس شعرت بالكره الشديد لهذه الشخصية الانانية والمؤذية ولذلك كانت جميع مشاهدي صعبة واعتبرها ماستر سين". 

وأكد أن بعد الحلقة الـ 7 سوف تشهد الأحداث تغيرا كبيرا دون الكشف عن تفاصليها مكتفيا بتعليق :" القادم أسوأ". 

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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