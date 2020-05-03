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محافظات

توزيع 20 ألفا و 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة في الدقهلية

الأحد 03/مايو/2020 - 08:27 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم على استمرار تقديم المساعدات بكافة أشكالها للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة .

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء الإنسان ومراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للأسر المستحقة  وخاصة خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على هذه الأسر.

واكد المحافظ انه خلال الاسبوع الرابع على التوالي وتخفيفا عن كاهل هذه الاسر فقد تم توزيع 20 الف و 500 كرتونة مواد غذائية علي الأسر المستحقة  والاولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة هذا فضلا عن تقديم مساعدات عينية شملت توزيع ٧ طن بطاطس و 2,5 طن لحوم طازجة  و٥٠٠ وجبة ساخنة .

واشار " مختار "  إلي أنه تم توزيع 197 كرتونة مواد غذائية ومستلزمات طبية لحالات العزل الطبي بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة وهناك تنسيق كامل بين المحافظة والجامعة لتوفير كافة احتياجات مصابي فيروس كورونا طوال مدة العزل .

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لمشاركتهم الفعالة مع أجهزة الدولة من خلال توفير المواد الغذائية المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وأكد علي أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر والحالات الانسانية المستحقة بالرغم من كل الظروف .

فيما قال المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، انه تم تقديم هذه المساعدات بمشاركة عدد 31 جمعية اهلية  اضافه الى مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهلية ،مشيرا الى انه تم تنفيذ تكليفات المحافظ بتسليم هذه المساعدات للأسر من  خلال لجان التضامن الاجتماعي بالإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن والاحياء والمكاتب التابعة لها بالقرى على مستوى المحافظة والجمعيات الاهلية المساهمة في تقديم تلك المساعدات.
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