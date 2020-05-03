على أي يد يتم قياس ضغط الدم؟ جمال شعبان يجيب..فيديو





وأكد شعبان خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الضغط مهم وحيوي ويمس حياة الكثيرين، لافتا إلى أن معظم المصريين الذين بلغ عمرهم 18 عاما قد يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ولا يعرفون هذا.









وأوضح أن الذراع اليمنى الأكثر دقة عن قياس الضغط ؟









وأشار جمال شعبان، الى أنه لابد من اختيار الوضع الصحيح ما بين الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء عن قياس الضغط.



