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على أي يد يتم قياس ضغط الدم؟ جمال شعبان يجيب..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 08:22 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب
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أسامة علي
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، إن الضغط يسمى القاتل الصامت لأنه قد يؤثر على عضلة القلب.


وأكد شعبان خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الضغط  مهم وحيوي ويمس حياة الكثيرين، لافتا إلى أن معظم المصريين الذين بلغ عمرهم 18 عاما قد يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ولا يعرفون هذا.


وأوضح أن الذراع اليمنى الأكثر دقة عن قياس الضغط ؟


وأشار جمال شعبان، الى أنه لابد من اختيار الوضع الصحيح ما بين الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء عن قياس الضغط. 


وشدد استشارى أمراض القلب على أن تناول «البرشامة» الخاصة بعلاج الضغط أساسية مدى الحياة حتى لو لم يشعر الإنسان بالصداع .
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