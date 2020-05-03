أخبار الرياضة| الحضري يقترب من الدوري المغربي .. حقيقة وفاة عمرو الجنايني .. وحرب البيانات بين اتحاد الكرة وبريزنتيشن

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





كشف وليد العطار المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التى ترددت فى الساعات الماضية بشأن وفاة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.









أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيانا للرد على بيان شركة بريزنتيشن حول سداد مستحقات الجبلاية وعدم الالتزام بها فى الآونة الأخيرة.









أعلن الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق آخر تطورات مصير بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.









رحب عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، بالانضمام إلى الدوري المغربي، حال تلقيه عرضًا من الوداد أو الرجاء.



