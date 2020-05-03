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فن

حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة لـ محمد بن زايد بعنوان "بوخالد الأمل"

الأحد 03/مايو/2020 - 10:52 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
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اسماء الحسينى
نشر المطرب الكبير اغنية جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب معلقًا على الأغنية:" بوخالد الامل من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة ،ألحان وغناء حسين الجسمي توزيع زين عادل ،مكس وماستر م جاسم محمد " .

ومن ناحية أخرى أطل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بلغته العربية، أمام عدد كبير من الجمهور في بث حي، وتخطى عدد المتابعين  الـ733 ألف مشاهدة.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بتمثيل بلاده وعروبته في هذا الحدث العالمي الإنساني، موضحًا أنها خطوة أخرى وهامة من خطوات النجاح حول العالم.

وأكد أن الطموح ما زال كبيرًا ومستمرًا، قائلًا عبر جميع منصاته الاجتماعية والإعلامية: "قمة السعادة والفخر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج والوطن العربي الحبيب أمام العالم في هذا البث الموحّد من بيتي، ومن أجل الإنسانية ومستقبلها.. زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم.. الحمد لله".

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