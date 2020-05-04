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حوادث

حبس لصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية والاتجار فيها بالبساتين

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:04 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .

كان القى ضباط مباحث القاهرة القبض على لصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على إحدى الورش لإصلاح مقود دراجة بخارية بحوزته ويشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة ، تم ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".وبحوزته دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

بمناقشته عن مصدر الدراجة إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم بأسلوب "كسر الجادون" وأضاف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.

تم بإرشاده ضبط الدراجتين المُستولى عليهما لدى عميله (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية") ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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