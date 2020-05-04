AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رغم التوقف.. بي إم دبليو تكشف عن X7

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
على الرغم من تعطل صناعة السيارات في العالم، إلا ان العملاق الألماني كشفت عن سيارتها BMW X7  التي تنتمي لفئة موديلات الكروس اوفر. 


كما طرحت الشركة الألمانية برنامجا جديدا خاصا بالسيارة يركز على الخصائص الأيروديناميكية ليتضمن توسعة للرفارف مع معزز أماني جديد، ومساحة كبيرة للإسبويلر الخلفي ، وإسبويلر أخر للسقف . 


كما ترتكز السيارة المعدلة التي تحمل اسم CLR X7 ،  بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 24 بوصة، فضلا عن تعديلات فارهة بالمقصورة الداخلية منها دواسات الألومنيوم. 


يذكر أن بعض المواقع وصفحات الإنترنت كشفت صورا لنموذج جديد من سيارة بي إم دبليو الفئة 5 والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في مايو المقبل.


وتتمتع هذه السيارة بشكل واضح من حيث تصميم عن سيارات الفئة 5 التي طرحت العام الجاري كما حصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد  في منتصف الواجهة على شكل حرف v، كما تغير فيها شكل الواجهة الامامية والخلفية والتي أضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سر ضعف الإقبال على بي إم دبليو الفئة الثامنة

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

بي أم دبليو تكشف عن فئتها الـ 5 الفاخرة.. فيديو

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. أحمد العوضي للمتنمرين عليه: كفاية كره بقى

12 % زيادة في أسعار الحفلات الترفيهية بالفنادق والأماكن العامة.. تفاصيل

عفريت البحر.. السمكة الأكثر قبحا ورعبا في العالم

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

هل ستفرض الحكومة حظر التجول من الثالثة عصرا .. مصدر حكومي يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أسوان

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد