رغم التوقف.. بي إم دبليو تكشف عن X7





كما طرحت الشركة الألمانية برنامجا جديدا خاصا بالسيارة يركز على الخصائص الأيروديناميكية ليتضمن توسعة للرفارف مع معزز أماني جديد، ومساحة كبيرة للإسبويلر الخلفي ، وإسبويلر أخر للسقف .





كما ترتكز السيارة المعدلة التي تحمل اسم CLR X7 ، بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 24 بوصة، فضلا عن تعديلات فارهة بالمقصورة الداخلية منها دواسات الألومنيوم.





يذكر أن بعض المواقع وصفحات الإنترنت كشفت صورا لنموذج جديد من سيارة بي إم دبليو الفئة 5 والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في مايو المقبل.





وتتمتع هذه السيارة بشكل واضح من حيث تصميم عن سيارات الفئة 5 التي طرحت العام الجاري كما حصلت على ممتص صدمات أمامي يمتد في منتصف الواجهة على شكل حرف v، كما تغير فيها شكل الواجهة الامامية والخلفية والتي أضيفت إلى غطاء المحرك من الأمام خطوط إضافية لتحسين انسيابية الهواء على الهيكل.



على الرغم من تعطل صناعة السيارات في العالم، إلا ان العملاق الألماني كشفت عن سيارتها BMW X7 التي تنتمي لفئة موديلات الكروس اوفر.