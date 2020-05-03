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سيارات

10 طرق لتوفير استهلاك البنزين بعد العودة للعمل

الأحد 03/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

مع العودة للعمل تدريجيا ستجد أن من أكثر الاشياء استنزاف للمال لمالكي السيارات هو استهلاك البنزين خاصة بعد فترة طويلة من الجلوس بالمنزل بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا أو كوفيد 19 حيث إن استهلاك البنزين بسعة المحرك فكلما صغر المحرك كانت درجة الترشيد في الوقود أعلى والعكس صحيح  وفي هذا التقرير سنقدم لك طرق ترشيد استهلاك الوقود بعد العودة للعمل .

-احذر الضغط  بقوة على دواسة البنزين لدى وقوفك المفاجئ

-تجنب الانطلاق السريع من الثبات للحركة العالية بشكل مفاجئ

- تجنب الضغط على البنزين والرفع المتكرر

-يجب استخدام مثبت السرعة دائما

-مراعات عدم وجود احمال كبيرة في السيارة

-تجنب سخونة المحرك، وحافظ على تغيير الزيت بانتظام.

-يجب فحص إطارات السيارت باستمرار ، كونها تستهلك وقود كبيرة في حال فراغها

-حاول تجنب القيادة على الطرق الرملية وغير المستوية .

-تقليل استخدام تكييف السيارة كونه يقلل من الوقود

- وقف السيارة في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية.

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