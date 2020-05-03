شاهد .. أطول سيارة في العالم بها جاكوزي و مهبط طيران

يفضل بعض الناس اقتناء السيارات الغريبة لتلفت الانظار و لكن الامر يكون مختلفا بالطبع ن اقتناء اطول سيارة في العالم فتصبح حقا غريبة الشكل و ملفتة للأنتباه بشكل مبالغ فية و في هذا السياق نعرض عليكم اليوم سيارة كاديلاك ليموزين و هي تعتبر اطول سيارة في العالم .





تعتبر هذه السيارة هي أكبر سيارة في العالم و هي من تصميم شركة كاديلاك العالمية المشهورة بالسيارات الليموزين الطويلة و لكن هذة حقا الاطول في العالم فجائت بطول بلغ 30 مترا .





وقد صممت اطول سيارة في العالم علي اسس و معايير هامة اهمها انها تعتمد في سيرها علي 62 اطار و هذا امر طبيعي نظرا لطول السيارة و لتستطيع تحمل مهبط طائرات فوقها و جاكوزي و غرفة مخصصة لأستقبال الضيوف فهي حقا فيلا متنقلة .





تأتي اطول سيارة في العالم من تصميم المصمم الشهير Ohrberg of Burbank، والذي قرر صناعة هذة السيارة لاستخدامها في العروض والأفلام. السينمائية وعلى الرغم من أن شركة كاديلاك هي الأساس في التصنيع إلا أنها اسندت تعديلها لشركة اخري شهيرة في هذا المجال و تدعي Ohrberg of Burbank.



