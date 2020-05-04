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سيارات

3 طرق سهلة لفتح السيارة بدون مفتاح

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من منا لم يغفل عن ضرورة الاحتفاظ بمفتاح احتياطي للسيارة لكنهم لا يدركون أهمية المفتاح الأحتياطي إلا حين نسيانهم للمفتاح داخل السيارة او ضياع المفتاح هو أمر شائع الحدوث في عالم السيارات.

ومن الضروري جدا أن يعرف أصحاب السيارات كيفية فتح باب السيارة في حال نسيان المفتاح بداخلها أو ضياعه وفي هذا التقرير نقدم لك طرق سهلة لفتح باب السيارة بدون مفتاح. 

1-افتح الباب باستخدام رباط الحذاء وهي طريقة سهلة لكنها يتم استخدامها في السيارات القديمة حيث تقوم بربط حلقة صغيرة مرنة في منتصف الرباط ثم تدخله من خلال الفجوة التي على حافة الباب وتجعل مفتاح القفل يستقر داخل الحلقة ومن ثم تشدها على المفتاح قبل أن يجذب الرباط إلى الأعلى ليفتح الباب.

 2-يمكنك باستخدام شريط بلاستيكي حيث تقوم بثني الشريط البلاستيكي من المنتصف ومن ثم تدخله من حافة الباب وتسحب المفتاح إلى الأعلى.

3-اقتح باب السيارة باستخدام أداة معنية يتم إدخالها من خلال الزجاج الجانبي لمقعد الراكب وليس لمقعد سائق السيارة لأن مقعد السائق لديه الكثير من الأسلاك المتصلة بزجاج نافذته، من ثم تقوم بإنزال الأداة المعدنية حتى تصل إلى زر الاقفال وحينما تصل إلى نهايته وتتأكد من اشتباكها بالزر تبدأ في سحبها ودفعها وكأنك تقوم بفتح أو فك القفل من الداخل.
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