خطة جديدة لفتح شركات السيارات في الولايات المتحدة

تسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في توقف صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد إغلاق الشركات التالية جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر.





وأكد بعض خبراء السيارات أن شركات السيارات الأمريكية الثلاثة الكبرى، لديها خطة لاستعادة الإنتاج من جديد وتشغيله مرة أخرى.





واضافو ا أن جنرال موتورز وفورد وكرايسلر يخططون لإعادة الإنتاج في 18 مايو مؤكدة أن المديرين التنفيذيت قد وافقوا على الجدول الزمني بعد محادثات أجريت مع قادة اتحاد السيارات.





بينما قالت شركة فورد في هذا الامر أنهم مستمرون في تقييم ظروف الصحة العامة والتوجيهات الحكومية إلى جانب تقييم استعداد الموردين لتحديد الوقت المناسب لاستنئاف العمل.





يذكر أن فولكس واجن، أعلنت عن استئناف الإنتاج في ألمانيا هذا الأسبوع، وستستأنف لاند روفر أيضًا إنتاجها في المملكة المتحدة بدءًا من 18 مايو القادم، بينما تخطط تيسلا لاستئناف الإنتاج في مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا في 4 مايو.