رئيس الشيشان يشكر شيخ الأزهر والبابا فرنسيس على يومَ الصلاة من أجل كورونا

View this post on Instagram

أصدقائي الأعزاء، في كل ليلة في جمهورية الشيشان في المسجد المركزي باسم أحمد حجي قديروف رحمه الله تعالى كما تعلمون يقوم مفتي الجمهورية والأئمة والشخصيات الدينية المعروفة بالدعاء طالبين من الله تعالى أن يحمينا من الوباء وأن يشفي المرضى. وفي كل مساجد الجمهورية يقرأ الأئمة القرآن الكريم ويدعون الله أن يخلصنا من هذا المرض الخطير. لذلك تلقينا بفرح و حماس كبيرين خبر تحديد اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الرابع عشر من مايو/أيار يومَ الصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية. ⠀ نتوجه بالشكر إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب والبابا فرنسيس على مشاركتهما في هذه المبادرة، ونحن نؤيدها بكل سرور. وأنا واثق من أن الناس سيتوجهون معا في هذا اليوم من مختلف القارات والديانات بالدعاء إلى الله تعالى. سنطلب من الخالق العون في التخلص من هذا الوباء والأزمة التي وقعنا فيها بسببها، فمن خلال توحيد المواقف والتخلص من الخلافات التي تمزقنا سنأمل أن يرحمنا الله تعالى. ومن خلال قضائنا على هذا الوباء سنصبح أطهر وأعقل وأكثر إنسانية وقوة. الله أكبر. #قديروف #الشيشان #روسيا #فيروس_كورونا #دعاء.